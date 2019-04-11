Мужчина разбил стекло магазина в центре Барнаула и залил все кровью

Фотографии опубликовали в группе Barnaul 22. Судя по снимкам, мужчина получил серьезные порезы. Сообщается, что его забрала «скорая помощь».
По данным полиции, мужчину подозревают в хулиганстве.
Житель Барнаула разбил стекло во входной двери магазина «Ярче» на пересечении пр. Ленина и ул. Северо-Западной в Барнауле. Очевидцы говорят, что мужчина был пьян.
Фотографии опубликовали в группе Barnaul 22. Судя по снимкам, мужчина получил серьезные порезы. Сообщается, что его забрала «скорая помощь».
По данным полиции, мужчину подозревают в хулиганстве.
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