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На Алтае браконьеры охотились на косуль с внедорожника

В Республике Алтай задержали мужчин, которые охотились на косуль. Браконьеры ехали на внедорожнике Toyota Land Cruiser и выслеживали добычу, сообщает ГУ МВД России по региону.

Браконьеры хотели убить косулю на Алтае.
Браконьеры хотели убить косулю на Алтае.
ГУ МВД России по Республике Алтай.

Ночью на 5 километре дороги «Паспаул — Каракокша — Красносельск» полицейские остановили автомобиль Toyota Land Cruiser. Внедорожник ехал вблизи охотничьих угодий, из машины с помощью фары освещали склоны гор.

При осмотре автомобиля в салоне обнаружили и изъяли зарегистрированный карабин СКС калибром 7,62 мм и патрон к нему, охотничий нож и фару.

Водителя и 37-летнего пассажира доставили в пункт полиции. Они признались, что охотились на сибирскую косулю на путях ее миграции. У одного из сельчан было разрешение на добычу косули и кабана, но на территории другого района.

Возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до 5 лет. Расследование продолжается.

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