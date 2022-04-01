На Алтае дальнобойщик с ребенком перегородил ночную трассу: подробности массового ДТП с двумя погибшими

Несколько человек пострадали и двое погибли в ДТП, произошедшем 31 марта на автодороге А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан», сообщили в алтайской ГИБДД.

Напомним, в четверг поздно вечером (в 23:20) на выезде из Рубцовска произошло двойное ДТП, в котором, по уточненным данным, погибли два человека.

Водитель грузовика Kenworth T2000 ехал со стороны Рубцовска и решил развернуться. При развороте фура практически полностью перегородила дорогу. В заднюю ось тягача въехал водитель Toyota Opa, при этом никто серьезно не пострадал.

Пока водители фуры и легковушки разбирались в произошедшем, со стороны Рубцовска в них въехал водитель Toyota Tercel и насмерть сбил водителя грузовика.

«Водитель автомобиля Toyota Tercel, мужчина 1974 года рождения, двигаясь со стороны Рубцовска в направлении станции Зарница допустил наезд на стоящий на проезжей части автомобиль Toyota Opa, владелец — мужчина 1969 года рождения, после чего совершил наезд на пешехода — мужчину 1978 года рождения, стоящего вблизи транспортного средства, затем на стоящий грузовик Kenworth T2000 с полуприцепом, которым ранее управлял пешеход», — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пешеход (ранее управлявший грузовиком) погиб на месте до приезда скорой медпомощи.

«Пассажиры автомобиля Toyota Tercel — мужчина 1994 года рождения и девочка 2008 года рождения — получили телесные повреждения различной степени тяжести, госпитализированы в медучреждение. Водитель автомобиля Toyota Opa и пассажир, девушка 1996 года рождения, получили телесные повреждения — оказана медицинская помощь, не госпитализированы», — уточнили в Госавтоинспекции.

Пассажир грузовика Kenworth, мальчик 2014 года рождения, получил телесные повреждения — оказана медпомощь, не госпитализирован.

В ГИБДД уточнили, что пассажирка одной из машин Toyota, женщина 1979 года рождения, скончалась при транспортировке в медучреждение.

Также в ДТП принял участие грузовик КамАЗ под управлением мужчины 1993 года рождения, который двигался в сторону Барнаула. Водитель не пострадал.