На Алтае мужчина из туалета тайно фотографировал женщину в соседней кабинке

47-летний житель Бийска пойдет под суд за незаконный сбор сведений о частной жизни лица, составляющих его тайну. Как сообщает краевой следом, мужчина приспособил камеру своего смартфона для того, чтобы фотографировать, что происходит в одной из кабинок общественного туалета. В кабинке находилась женщина.

Событие это произошло 25 июля 2018 года. Мужчина зашел в общественный туалет одного из торговых центров Бийска. При этом он заинтересовался незнакомой ему женщиной, тоже посетившей это же заведение.

Интерес к ней был, видимо, настолько велик, что мужчина при помощи камеры своего мобильника стал фотографировать в проем, чем она там, в соседней кабинке, занимается. В общем, все интимные подробности.

Женщина услышала звуки камеры, увидела телефон и закричала. Мужчина выбежал вон. Благодаря свидетелям, которые его видели, а также камере видеонаблюдения, впоследствии удалось установить личность этого злоумышленника-вуайериста.

В следственном комитете пояснили, что своими противоправными действиями мужчина совершил незаконный сбор сведений о частной жизни потерпевшей, составляющих её личную тайну, причинив ей моральный вред. И ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, рассказала Ольга Чеснокова, помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ.

Максимальное наказание - лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.