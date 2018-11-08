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Происшествия
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На Алтае мужчина жестоко убил друга и пришел в полицию

В Республике Алтай мужчина убил 60-летнего друга, а потом сам пришел в полицию и признался в преступлении, пишет СУ СКР по региону.

Нож и колбаса.
Нож и колбаса.
СС0

Труп потерпевшего с признаками насильственной смерти обнаружили 2 ноября года в его доме. Следователи выяснили, что накануне поздно вечером друзья выпивали. Они поссорились, и злоумышленник ударил приятеля ножом в грудь минимум 6 раз. Мужчина скончался на месте происшествия.

После совершения преступления злоумышленник пришел в местное отделение полиции, где рассказал о случившемся. По решению суда до окончания расследования мужчина будет находиться под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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