На Алтае мужчину обманули на 150 тысяч рублей при продаже снегохода

Предварительно установлено, что вскоре после размещения объявления мужчине позвонил покупатель. Он сообщил, что хочет внести предоплату на карту, а оставшуюся сумму отдаст, когда приедет забирать снегоход.
В связи с тем, что покупатель обслуживался в другом банке и за перевод денег взымается большая комиссия, он попросил потерпевшего пройти к банкомату и выполнить несколько операций, — отмечают в ведомстве.
Действуя по инструкции злоумышленника, сельчанин сам не понял, как снял со своей карты 150 тысяч рублей и перевел их на карту неизвестного. После этого разговор прервался и покупатель больше не выходил на связь. Дома потерпевший проверил сообщения и понял, что так и не получил предоплату за технику.
Полицейские установили, что номер звонившего зарегистрирован в Омской области. Правоохранители возбудили уголовное дело и продолжают расследование.