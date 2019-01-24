На Алтае мужчину обманули на 150 тысяч рублей при продаже снегохода

Предварительно установлено, что вскоре после размещения объявления мужчине позвонил покупатель. Он сообщил, что хочет внести предоплату на карту, а оставшуюся сумму отдаст, когда приедет забирать снегоход.

В связи с тем, что покупатель обслуживался в другом банке и за перевод денег взымается большая комиссия, он попросил потерпевшего пройти к банкомату и выполнить несколько операций, — отмечают в ведомстве.