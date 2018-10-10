На Алтае напуганные жители сняли на видео, как медведь растерзал бычка

В алтайской тайге местные жители сняли, как медведь напал на быка, пишут «Новости Горного Алтая».

Скрншот с видео "Новости Горного Алтая" в youtube.com

Все произошло несколько дней назад на дороге в село Курмач-Байгол.

Медведь напал на молодого бычка и утащил домашнее животное в лес, несмотря на попытки людей отогнать животное.

По словам селян, в этом году на Алтае медведи повадились заходить в деревни и ведут себя смело — их не всегда удается отпугнуть даже сигнальными ракетами.

Напомним, ранее другой медведь ночью прогулялся по автозаправочной станции. Читатели пишут, что ролик сняли в Верх-Бийске.

Кроме того, в другом видео местные жители показывают повреждения, нанесенные косолапым автомобилю УАЗ. На стеклах машины хорошо видны отпечатки лап.