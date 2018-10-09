На Алтае потолок квартиры обрушился на мужчину и его щенка

7 октября в селе Турочак Республики Алтай спасатели вытащили из-под завалов мужчину и его щенка, пишет ГУ МЧС России по региону. На сельчанина рухнул потолок его квартиры.

Утром в 8:00 на голову 46-летнему мужчине обрушился потолок. Сельчанин оказался буквально погребен под обрушившимися на него конструкциями. Из-за полученных травм он не мог самостоятельно выбраться из-под завалов.

Сильный грохот в момент падения потолка услышал сосед пострадавшего, который был на улице. Он подбежал к соседскому дому и увидел, что строение полностью завалено досками и землей. Позже он услышал стоны, которые доносились из-под конструкций. Сосед немедленно позвонил по номеру «112» и вызвал помощь.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, аккуратно извлекли пострадавшего из завалов и передали бригаде скорой помощи. Спасатели также отыскали под завалами хозяйского щенка. Все это время он жалобно скулил и, как отметили в пресс-службе МЧС, был очень рад, когда его нашли и вытащили из-под рухнувших досок.