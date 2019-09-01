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Происшествия

На Алтае пьяный 18-летний парень изнасиловал девочку

Следственный комитет Республики Алтай завершил расследование уголовного дела 18-летнего парня из Усть-Коксы. Следствие пришло к выводам, что он виновен в изнасиловании несовершеннолетней девочки.

Женщина, насилие.
Женщина, насилие.
СС0

Это произошло вечером 3 июня. Парень был пьян. И в таком виде он ехал на автомобиле — подвозил несовершеннолетнюю девочку. Он завез ее в безлюдное место и изнасиловал. Уже 6 июня молодого мужчину арестовали, под стражей он находится и сегодня.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Республике Алтай, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Усть-Коксинский райсуд.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ: изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, совершенное в отношении несовершеннолетней).

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