Чума свиней уже в Монголии, на Алтае Россельхознадзор усиливает меры противодействия на границе

Россельхознадзоре сообщает, что подтверждена гибель в Монголии 85 животных. 214 свиней уничтожено. Аймак Булган (что-то вроде региона) на севере граничит с Россией, а точнее с Тывой.
Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай напоминает: к вирусу АЧС восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов в любое время года. Смертность животных при этой болезни достигает 100%.
В настоящее время специфические меры профилактики и лечения данного заболевания отсутствуют. Переболевшие животные являются пожизненными вирусоносителями.
При выявлении очага инфекции проводится полное уничтожение свинопоголовья, а также ликвидация всех свиней в радиусе 5 км от него. И сейчас управление Россельхознадзоре усиливает меры для недопущения проникновения опасного заболевания на территорию России.
На приграничной с Монголией территории в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Ташанта» (Республика Алтай) усилен контроль за ввозом животных, продукции и сырья животного происхождения, а также кормов.
Дополнительно приняты меры по оперативному оповещению всех заинтересованных лиц и контролирующих органов, участвующих в данной работе.