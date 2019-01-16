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На Алтае сельчанин поджег строящуюся на месте пастбища турбазу

Житель села Мухор-Тархата Кош-Агачского района заявил в полицию, что неизвестные подожгли домик на территории строящейся базе отдыха в урочище «Детский полевой стан» в 10 км от села, пишет пресс-служба МВД по Республике Алтай. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 44-летний местный житель, который таким образом решил отомстить хозяину будущего туркомплекса.

Огонь. Пожар. Горит дом.
Огонь. Пожар. Горит дом.
СС0

Подозреваемого доставили в отделение полиции, где он признался в содеянном. Мужчина пояснил, что проживает на животноводческой стоянке, недалеко от строящейся базы отдыха. Когда он узнал, что на земельном участке, на котором ранее пасли скот, начали строить турбазу, у него возникла неприязнь к хозяину комплекса и он решил ему отомстить.

Во время отсутствия собственника мужчина приехал к строительной площадке, собрал в углу домика строительный мусор и поджег. Огонь повредил стену строения.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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