На Алтае сельчанин поджег строящуюся на месте пастбища турбазу

Житель села Мухор-Тархата Кош-Агачского района заявил в полицию, что неизвестные подожгли домик на территории строящейся базе отдыха в урочище «Детский полевой стан» в 10 км от села, пишет пресс-служба МВД по Республике Алтай. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 44-летний местный житель, который таким образом решил отомстить хозяину будущего туркомплекса.

Подозреваемого доставили в отделение полиции, где он признался в содеянном. Мужчина пояснил, что проживает на животноводческой стоянке, недалеко от строящейся базы отдыха. Когда он узнал, что на земельном участке, на котором ранее пасли скот, начали строить турбазу, у него возникла неприязнь к хозяину комплекса и он решил ему отомстить.

Во время отсутствия собственника мужчина приехал к строительной площадке, собрал в углу домика строительный мусор и поджег. Огонь повредил стену строения.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.