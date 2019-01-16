На Алтае сельчанин поджег строящуюся на месте пастбища турбазу

Подозреваемого доставили в отделение полиции, где он признался в содеянном. Мужчина пояснил, что проживает на животноводческой стоянке, недалеко от строящейся базы отдыха. Когда он узнал, что на земельном участке, на котором ранее пасли скот, начали строить турбазу, у него возникла неприязнь к хозяину комплекса и он решил ему отомстить.
Во время отсутствия собственника мужчина приехал к строительной площадке, собрал в углу домика строительный мусор и поджег. Огонь повредил стену строения.
Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.