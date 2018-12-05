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На Алтае в детском саду произошел крупный пожар

Ночью 4 декабря в селе Чибит Улаганского района произошел пожар в чердачном помещении детского сада «Койонок», сообщают «Новости Горного Алтая».

Тушение пожара.
Тушение пожара.
54.mchs.gov.ru

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Алтай, сигнал о возгорании поступил в 4:04, пожар ликвидировали через полчаса. С огнем боролись 13 человек и четыре единицы техники.

В результате пожара полностью сгорела крыша, а помещение пострадало от воды. Оборудование детсада вовремя вынесли на улицу, но ему требуется ремонт.

Сейчас решают вопрос об устройстве временного детского сада в здании школы. Садик посещают около 40 детей.

Специалисты изучают причины возникновения пожара, рассматривают версии нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей или неисправной электропроводки.

Известно, что здание детского сада капитально отремонтировали в 2012 году. Тогда заменили кровлю, утеплили стены, обшили здание сайдингом, установили пожарную сигнализацию.

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