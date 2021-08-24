На Алтае водитель сбил трех девочек на обочине, одна погибла

46-летний водитель при выполнении обгона выехал на встречную полосу дороги, не справился с управлением и вылетел на левую обочину, где ехали девочки.
Одна из них, девочка 8 лет, от полученных травм скончалась в машине скорой помощи. Две других, 8 и 11 лет, с травмами были госпитализированы в Тюменцевскую ЦРБ.
Дети были без сопровождения взрослых и ехали от игровой площадки в сторону дома. На велосипедах были световозвращатели.
Все пострадавшие жили по соседству.
В тот же день четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Новосибирск — Камень-на-Оби.