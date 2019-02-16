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Происшествия

На Алтае произошел пожар на территории крупного спиртзавода

16 февраля около полудня произошел пожар на территории «Бийского спиртзавода».

"Бийский спиртзавод". 26 июля, 2012г.
"Бийский спиртзавод". 26 июля, 2012г.
Олег Богданов

Судя по фотографиям пользователей группы «Инцидент Бийск», черным едким дымом заволокло окрестности. По данным МЧС, на территории завода горел мусор.

Как пишут комментаторы, пожарные прибыли на место ЧП оперативно. Огонь удалось быстро локализовать.

Напомним, «Бийский спиртзавод», находившийся в собственности обанкротившегося агрохолдинга «Изумрудная страна» долгое время находился в простое. В октябре прошлого года договор купли-продажи имущества предприятия был заключен с новосибирцем Николаем Юркевичем.

Он не является и никогда не был зарегистрирован как предприниматель, и, кроме того, не работает руководителем какого-либо юрлица. Согласно данным Картотека.ру, он был участником торгов по банкротству, но не часто.

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