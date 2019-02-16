На Алтае произошел пожар на территории крупного спиртзавода

Судя по фотографиям пользователей группы «Инцидент Бийск», черным едким дымом заволокло окрестности. По данным МЧС, на территории завода горел мусор.

Как пишут комментаторы, пожарные прибыли на место ЧП оперативно. Огонь удалось быстро локализовать.

Напомним, «Бийский спиртзавод», находившийся в собственности обанкротившегося агрохолдинга «Изумрудная страна» долгое время находился в простое. В октябре прошлого года договор купли-продажи имущества предприятия был заключен с новосибирцем Николаем Юркевичем.

Он не является и никогда не был зарегистрирован как предприниматель, и, кроме того, не работает руководителем какого-либо юрлица. Согласно данным Картотека.ру, он был участником торгов по банкротству, но не часто.