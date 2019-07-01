На Алтае зверски убивший мужчину рецидивист оказался еще и насильником

В мае 2018 года ранее отбывавший наказание за убийство мужчина приехал в дом к односельчанину, в котором также находился его брат. У них возник конфликт по поводу употребления братом спиртного и обвиняемый нанес несколько ударов табуретом 65-летнему хозяину дома.
Пенсионер получил травмы живота и переломы нескольких ребер. Он скончался на месте.
Также выяснилось, что в августе 2018 года мужчина изнасиловал и произвел иные насильственные действия сексуального характера в отношении 17-летней девушки.
Суд, рассматривая дело с участием присяжных заседателей, назначил виновнику наказание в виде 17 лет 6 месяцев лишения свободы строгого режима.