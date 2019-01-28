На алтайского депутата завели дело после избиения в кафе женщин и подростка

В Республике Алтай после проверки следователи возбудил уголовное дело в отношении районного депутата Юрия Корнеева, которого подозревают в избиении двух женщин и подростка в одном из кафе, пишет СУ СКР по региону.

Напомним, вечером 22 декабря в кафе в селе Чемал районные депутаты отмечали конец года. По завершению застолья все народные избранники разошлись, но один решил вернуться и продолжить. Когда принесли счет, он стал возмущаться и отказывался заплатить за выпитое, пишут «Новости Горного Алтая».

По версии следствия, пьяный депутат в ответ на замечание по поводу своего взвывающего поведения несколько раз ударил управляющую кафе и 59-летнюю певицу. Кроме того, пострадал и 14-летний юноша, который заступился за женщину.

Правоохранители продолжают сбор доказательств и выясняют все обстоятельства произошедшего.



По данным сайта Чемальского района, беспартийный Корнеев сейчас является депутатом, заместителем председателя президиума Совета депутатов Чемальского района.

Ранее Корнеев был депутатом Новоалтайского горсобрания, но в марте 2012 года его лишили мандата. Свое решение депутаты горсобрания объяснили тем, что у Корнеева есть судимость по делу о незаконном получении депутатских компенсаций в 16 тысяч рублей. Такое решение вынес новоалтайский мировой суд в октябре 2011 года, позже решение суда было обжаловано, сообщают РИА Новости.