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На борту S7 группа «Чайф» оказалась в «бане», пассажиров откачивали нашатырем

Авиакомпания S7 выясняет причину некомфортных температурных условий во время утреннего рейса Новосибирск — Екатеринбург, сообщает ТАСС. По рассказам очевидцев, в самолете сломалась система кондиционирования, некоторых пассажиров «откачивали» нашатырем.

Самолет авиакомпании S7 Airlines.
Самолет авиакомпании S7 Airlines.
Александр Комков

2 декабря на протяжении всего полета на борту Embraer 170 наблюдались проблемы с системой кондиционирования. Температура воздуха в салоне либо повышалась до плюс 45−50 градусов, либо резко понижалась, сообщили пассажиры.

На борту летела группа «Чайф», музыканты возвращались в Екатеринбург с юбилейного тура, пишет bfm.ru.

Солиcт рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал, что как только они сели в самолет, из вентиляции начал дуть горячий воздух.

«Я прикладывал руку наверх, мне кажется, что обжигало руку. Наверное, градусов 45−50 было. Самолет начал моментально нагреваться. Это прямо такая баня. Люди начали возмущаться. Так как мы сидели ближе, то мнение народа пытались донести до бедных этих стюардесс. Но они сказали, что все нормально», — прокомментировал ситуацию «Пятому каналу» артист.

Когда самолет превратился в парилку, лидер «Чайфа» Владимир Шахрин встал со своего места и от лица пассажиров отправился требовать объяснений от пилотов. Через 30 минут командир воздушного судна (КВС) вышел на связь:

«Трудности с температурой воздуха в салоне связаны с включением отбора воздуха из вспомогательной силовой установки прогрева гидросистем. Сейчас гидросистемы прогреты, мы начнем буксировку, запуск двигателей, и температура в салоне будет нормальной», — объяснил КВС.

«Спустя 20 минут полета вроде всё стабилизировалось, но радость была недолгой: через какое-то время снова повалил горячий воздух. Вообще весь полёт были явные проблемы с системой кондиционирования: то жар, то холод. Двум женщинам плохо стало, они выходили нашатырь нюхали. Пассажиры были в ужасном состоянии. Это был самый ужасный полет», — рассказал музыкант, пишет sib.fm.

Как сообщает ломалась система кондиционирования, весь полет пассажиры просидели в духоте, сообщает e1.ru. Некоторым стало плохо, их спасали нашатырем, водой и влажными полотенцами.

«Вы бы нас предупредили, что тут баня будет. Мы бы хоть веники прихватили», — попытался разрядить горячую обстановку один из пассажиров.

Пресс-секретарь группы Марина Залогина сообщила, что артисты пока не планируют предъявлять требования о компенсации из-за неудобств.

После рейса самолет поставили на техническую базу, сейчас специалисты выясняют причину инцидента, уточнили в пресс-службе S7.

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