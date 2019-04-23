На московском кладбище сгорела могила певца Евгения Осина

Неизвестные разрушили могилу певца Евгения Осина — сожгли крест, венки, сломали ограду и разбили табличку. Эту версию озвучила 12-летняя приемная дочь артиста, сообщает РЕН ТВ . Однако у смотрителей кладбища иной взгляд на произошедшее.

В пресс-службе ГБУ «Ритуал» сообщили ТАСС, что возгорание на могиле Евгения Осина произошло из-за оставленной посетителями свечи.

«Возгорание произошло по вине недобросовестных посетителей кладбища, которые оставили горящие свечи. Соседние захоронения не пострадали. Ограждения на могиле никогда не было, его сломать не могли», — сказал сотрудник пресс-службы.

Источник в столичной мэрии сообщил агентству, что вопрос о том, кто будет восстанавливать место захоронения и за чей счет, пока не решен.

Аферистки

Бывшая жена музыканта Наталья намерена подать в полицию заявление и жалобу на Троекуровское кладбище по факту вандализма на могиле певца, сообщил РИА Новости друг семьи, продюсер Андрей Разин.

«Я считаю, что могилу подожгли эти аферистки, а их теперь три, которые третируют семью, они пытаются доказать, что жили с Женей, родили ему детей и имеют право на наследство», — рассказал Разин.

По словам продюсера, именно Наталья официально является владелицей захоронения, так как дочь Осина Агния — несовершеннолетняя, пишет bfm.ru.

Ранее в СМИ появилась информация, что некто Елена Скорнякова заявила, что была гражданской женой Осина. Она считает, что часть творческого наследия певца должна принадлежать ее дочери Анастасии. Женщина настаивает, что некоторые произведения Евгений Осин якобы сочинял для Анастасии.

Певец скончался в ноябре 2018 года на 55-м году жизни в результате остановки сердца. Всероссийская известность пришла к Осину в начале 1990-х, когда он спел свои главные хиты — «Плачет девушка в автомате», «Портрет работы Пабло Пикассо». Позже участвовал в таких телевизионных проектах, как «Старые песни о главном».