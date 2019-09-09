На предприятии «Роскосмоса» предотвратили акт вандализма. Задержаны 17 человек

«Следствием было установлено, что предстоящей ночью с 7 на 8 сентября планировалось проникновение на территорию ФКП „НИЦ РКП“ группы до 50 человек с целью проведения вандальных действий по отношению к оборудованию и других противоправных действий», — говорится в сообщении пресс-службы госкорпарации.