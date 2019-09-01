На трассе в Барнауле мусоровоз разворотил кабину грузовика

Согласно имеющейся информации, грузовик-УАЗ стоял на обочине дороги на заринской трассе недалеко от СНТ «Трансмашевец 2». Водитель из грузовика вышел.
Тем временем КамАЗ-мусоровоз ехал в сторону новосибирской трассы. И вот каким-то образом мусоровоз разворотил кабину стоявшего на обочине грузовика.
Пострадавших в этом дорожно-транспортном происшествии нет. Как сказал один из подписчиков про водителя грузовика: «Он в рубашке родился».
Официальной информации ГИБДД относительно аварии ещё не поступало.