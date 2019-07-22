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Происшествия

Возобновился судебный процесс над российским врачом-вампиром

22 июля в Челябинске возобновляется процесс по делу Бориса Кондрашина, выдававшего себя за врача. Он совершил в юности ритуальное убийство.

Кровь.
Кровь.
СС0

Процесс стартовал в апреле, но в нем был объявлен перерыв из-за неявки свидетелей.

«Если свидетели явятся, то суд в ближайшие дни примет решение о принудительном лечении Кондрашина. Все экспертизы давно готовы», — сообщил источник.

Процесс проходит в закрытом для прессы режиме, пишет ura.ru.

Кондрашин купил фальшивый диплом о медицинском высшем образовании и 28 ноября трудоустроился в горбольницу № 11 в Ленинском районе. Он занимался пропагандой здорового образа жизни (ЗОЖ) и даже вел дискуссии на медицинском форуме. На одном из форумов его узнал врач-психиатр.

Так выяснилось, что в юности Кондрашина судили за ритуальное убийство одноклассника. Он пил кровь свой жертвы.

По суду Кондрашин 12 лет провел в психиатрической больнице, затем его выпустили под надзор врачей. После лечения он успел поработать в аптеке, куда также устроился по фальшивому диплому провизора. Когда вскрылся обман с врачебным дипломом, Кондрашина арестовали. При обыске дома у него наши марихуану.

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