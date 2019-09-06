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Происшествия

Неизвестный в маске напал на главу ЦИК и ударил ее электрошокером

На дом главы Центризбиркома России Эллы Памфиловой совершили нападение. Неизвестный несколько раз ударил ее электрошокером.

Глава ЦИК Элла Памфилова.
Глава ЦИК Элла Памфилова.
cikrf.ru

«6 сентября около 01:30 мск в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов, расположенного в городском округе Истра Московской области», — говорится в сообщении МВД.

Злоумышленник был в маске. Он залез через окно забрался на террасу дома и напал на Памфилову. Мужчина в маске несколько раз ударил ее электрошокером, после чего скрылся, пишет ura.ru.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения.

Сейчас силовики устанавливают личности причастных к совершению преступления. Расследование дела взято на контроль МВД России.

Полицейские пока не озвучивают версии, почему произошло нападение.

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