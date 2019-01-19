Невтерпеж. В Барнауле мужчина пытался похитить в «Марии-Ра» заветную бутылку

Мужчина был посетителем магазина «Мария-Ра», расположенного по адресу Антона Петрова, 176. Он взял бутылку, положил ее в пакет и побежал к выходу. И вот, как рассказал очевидец инцидента Владимир, на его беду в это время рядом с магазином находился экипаж Росгвардии, который мужчину скрутил.
Его завели в магазин, открыли пакет, увидели там бутылку, за которую мужчина не заплатил. Нетрудно догадаться, что мужчина (которому, видимо, было невтерпеж), в сопровождении правоохранителей уехал в отдел. Участник сообщества Владимир «Инцидент Барнаул» предоставил видеозапись части разбирательства между сотрудниками Росгвардии и неудавшимся вором.