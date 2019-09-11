Насильника 8-летней девочки нашли в Алтайском крае спустя 14 лет

В 2004 году в Заринске 42-летний мужчина изнасиловал маленькую девочку. На протяжении 14 лет следователи разбирались в произошедшем и наконец завершили расследование, сообщили в краевом следкоме.

Днем в октябре 2004 года мужчина шел по пустырю и увидел возвращавшуюся со школы незнакомую 8-летнюю девочку. Он напал на нее, совершил в насильственные действия сексуального характера и изнасиловал. После этого мужчина скрылся.

Школьница не могла вспомнить внешность насильника. Долгое время преступник был на свободе.

Следователи из группы по раскрытию и расследованию преступлений «прошлых лет» продолжали работать над делом. На протяжении 14 лет поиски не прекращались. Осенью 2018 года личность насильника удалось установить.

Им оказался мужчина неоднократно судимый в том числе за сексуальные преступления. Он полностью признал свою вину.

Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.