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12 марта
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Происшествия

В алтайском кафе новосибирец справил нужду, разбил посуду и набросился на полицейского

Жителя Новосибирска осудили за применение насилия в отношении полицейского в кафе Камня-на-Оби, сообщает прокуратура Алтайского края.

Полиция.
Полиция.
Настасья Коваленко

Во время предварительного расследования установили, что в июле 2018 года новосибирец был в одном из популярных заведений Камня-на-Оби.

Там он, изрядно выпив, начал вести себя неподобающем культурному обществу образом. А именно, до приезда сотрудников начал бить посуду и справлять нужду вне туалета, отмечают в ведомстве.

Прибывшие полицейские попытались остановить мужчину, но тот не подчинялся. Более того, хулиган ударил представителя власти в челюсть.

Подсудимый свою вину признал в полном объеме и рассказал, что совершил преступление, потому что был пьян. Мужчину приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года. Осужденному в течение 2 лет также запрещено посещать бары, рестораны, места распития спиртного.

Приговор суда вступил в законную силу.

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