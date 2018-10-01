Новосибирец убил свою супругу в Алтайском крае и скрылся

После совершения преступления мужчина скрылся с места происшествия. Но в кратчайший срок был задержан правоохранителями.
Судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю предъявлено обвинение 30-летнему жителю города Новосибирска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Расследование уголовного дела продолжается.