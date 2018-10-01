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Новосибирец убил свою супругу в Алтайском крае и скрылся

Вечером 27 сентября в селе Леньки Алтайского края пьяный 30-летний житель Новосибирска в ходе совместной ссоры в доме супруги нанес ей удары ножом в область жизненно важных органов. От полученных телесных повреждений 33-летняя потерпевшая скончалась в машине «скорой помощи».

Наручники.
Наручники.
СС0

После совершения преступления мужчина скрылся с места происшествия. Но в кратчайший срок был задержан правоохранителями.

Судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю предъявлено обвинение 30-летнему жителю города Новосибирска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование уголовного дела продолжается.

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