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Происшествия

«Охотник на маньяков» подключился к делу об убийстве тюменской девочки

Для расследования дела об убийстве восьмилетней школьницы Насти Муравьевой в Тюмень из Москвы прибыл подполковник Евгений Карчевский — один из лучших «охотников на маньяков» в стране, пишет Lenta.ru.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Евгений Карчевский — следователь центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) и один из лучших специалистов по серийным убийцам в стране.

На счету Карчевского — поимка «ангарского маньяка» Михаила Попкова и «тулунского маньяка» Павла Шувалова.

Тот факт, что к делу привлечен Евгений Карчевский, говорит о том, что серийный убийца может действовать и в Тюмени — такую версию в настоящее время рассматривает следствие.

Что произошло

Восьмилетняя Настя Муравьева ушла из дома 30 июня и пропала без вести.

Перед выходом она предупредила близких, что идет гулять. Вечером того же дня родные девочки обратились в полицию, сообщив о ее пропаже.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве, а также о халатности в отношении органов опеки. За информацию о местонахождении ребенка объявили награду в полмиллиона рублей. Позже сумма была увеличена до одного миллиона рублей.

Ее тело в пакете нашли на берегу озера в двух километрах от дома.

Дядя девочки после падения у стихийного мемориала.

23 августа стало известно, что убитая школьница Настя Муравьева могла стать жертвой «маньяка с электропроводом».

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