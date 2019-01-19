Оппозиционер назвал Россию страной 145 миллионов дураков

Журналисты-расследователи установили причастных к делу людей с высокой вероятностью и считают, что они готовили теракт в Магнитогорске, причем не один.
Это не анонимы, они уже выступили с интервью и комментариями, рассказали, как они работали и собирали информацию, сказал Гудков.
39 невинно погибших людей и три недели непрерывного вранья, возмущается политик. Это варенье он называет наглым, осознанным, циничным рассчитанного только на одно: всё равно все поверят. Так власть общается с народом России.
145 миллионов баранов, коим отказано в правде и человеческом уважении. «Пипл все схавает!» — так давно не стесняются говорить в Кремлевских коридорах.
Гудков резюмирует: «Бедная Россия!»
С расследованием журналистов можно познакомиться по этой ссылке.