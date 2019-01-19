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Происшествия
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Оппозиционер назвал Россию страной 145 миллионов дураков

Оппозиционный политик Геннадий Гудков считает, что в Магнитогорске был теракт, а не взрыв газа. К такому выводу он пришел после прочтения расследования гражданских журналистов. И то, что россиянам об этом не говорят, выдает отношение властей как к стаду баранов, 145 миллионам дураков. Его слова приводит «Эко Москвы».

Геннадий Гудков.
Геннадий Гудков.
wikiwand.com

Журналисты-расследователи установили причастных к делу людей с высокой вероятностью и считают, что они готовили теракт в Магнитогорске, причем не один.

Это не анонимы, они уже выступили с интервью и комментариями, рассказали, как они работали и собирали информацию, сказал Гудков.

39 невинно погибших людей и три недели непрерывного вранья, возмущается политик. Это варенье он называет наглым, осознанным, циничным рассчитанного только на одно: всё равно все поверят. Так власть общается с народом России.

145 миллионов баранов, коим отказано в правде и человеческом уважении. «Пипл все схавает!» — так давно не стесняются говорить в Кремлевских коридорах.

Гудков резюмирует: «Бедная Россия!»

С расследованием журналистов можно познакомиться по этой ссылке.

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