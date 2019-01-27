Опубликовано видео крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области

В интернете опубликовали ролик с моментом крушения российского сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области, пишут «Известия».

Скриншот с видео на канале "rusvesna. su1945" в youtube.com, rusvesna.su

Ранее в Минобороны сообщали, что 21 января при выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд совершил жесткую посадку самолет Ту-22М3. Бомбардировщик разрушился, он выполнял полет без боекомплекта. Три члена экипажа погибли, один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщают «РИА Новости».

На кадрах видно, что при посадке бомбардировщик Ту-22М3 подпрыгивает на взлетно-посадочной полосе, ударяясь о нее крылом. Вскоре самолет вспыхивает и разваливается на части.

На аэродром вылетела комиссия Минобороны для установления всех обстоятельств инцидента. Ведомство заявило, что рассматривает все возможные версии, в том числе техническую неисправность самолета.

Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец. Он предназначен для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Это самый массовый бомбардировщик дальней авиации.

Напомним, 18 января в районе Японского моря потерпели крушение бомбардировщики новейшего поколения Су-34. Два самолета столкнулись в воздухе около 8:07 мск. Четверо летчиков катапультировались. В ходе поисковой операции спасли штурмана, еще два пилота найдены погибшими.