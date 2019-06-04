Опубликовано видео с места ДТП, в котором погиб 18-летний алтайский мотоциклист

«Вести Алтай» опубликовали видеосюжет с места трагического ДТП в селе Зимино Ребрихинского района. Инцидент произошел вечером 1 июня: предположительно пьяный мужчина, управляя автомобилем Toyota, выехал на встречку и столкнулся со скутером, на котором ехал 18-летний парень. Как сообщает «Инцидент Барнаул», парень отлетел на 15 метров и погиб на месте.

По предварительной информации краевой ГИБДД, 1 июня около 19:50 в с. Зимино мужчина-водитель 1967 года рождения выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с движущемся во встречном направлении мотоциклом «Рейсер» под управлением мужчины 2000 года рождения.

После столкновения машина пролетела еще несколько метров через заборы двух усадеб и врезалась в дом. Водитель иномарки и пассажир не пострадали. По предварительным данным, скорость иномарки была не менее 100 километров в час, а водитель был настолько пьян, что не смог сам выбраться из салона авто.