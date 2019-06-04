Опубликовано видео с места ДТП, в котором погиб 18-летний алтайский мотоциклист

По предварительной информации краевой ГИБДД, 1 июня около 19:50 в с. Зимино мужчина-водитель 1967 года рождения выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с движущемся во встречном направлении мотоциклом «Рейсер» под управлением мужчины 2000 года рождения.
После столкновения машина пролетела еще несколько метров через заборы двух усадеб и врезалась в дом. Водитель иномарки и пассажир не пострадали. По предварительным данным, скорость иномарки была не менее 100 километров в час, а водитель был настолько пьян, что не смог сам выбраться из салона авто.
«Алексей ехал на скутере по правой полосе, по той же полосе двигалась серебристая Тойота Корона Премио, в ней были двое пьяных мужчин, в результате наезда на скутер, парень отлетел на 15 метров и погиб на месте, а автомобиль влетел в забор», — сообщил участник паблика «Инцидент Барнаул» Сергей.