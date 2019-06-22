Организатор «Дискотеки Союз» назвал беспределом срыв концерта в Барнауле (обновлено)

Политик, менеджер, певец, музыкальный продюсер и организатор шоу «Дискотека Союз» Андрей Разин назвал срыв концерта в Барнауле беспределом. «Дождавшись, когда мы продадим на два концерта 7000 билетов», они «нанесли дерзкий удар по нам», — сказал он в своем Instagram.

Шоу «Дискотека Союз» должно было состояться в спорткомплексе «Темп». Однако накануне концерта суд вынес решение по иску прокуратуры о закрытии комплекса до устранения нарушений пожарной безопасности.

Андрей Разин,

музыкальный продюсер:

От всех артистов «Дискотеки Союз» приношу свои глубочайшие извинения за умышленный срыв двух благотворительных концертов в Республике Алтай. В Барнауле беспредел с проведением концертов.

Разин сказал, что его коллега певец Баста чудом смог провести концерт в спорткомплексе «Темп» 2 июня 2019 года. На его концерт пришли около 4,5 тыс. человек, но, по словам продюсера-депутата, уже тогда была сделана попытка отменить концерт. Якобы из-за того, что попытка провалилась, Андрею Разину и его шоу «нанесли подлый и дерзкий удар».

Андрей Разин,

музыкальный продюсер:

Они затаились и выжидали момент. Дождались, когда мы продадим на два концерта 7000 билетов. И вот, в пятницу, 21 июня, за двадцать часов до концерта, прокурор внёс за один час представление в суд с требованием о закрытии СК «Темп». Судья рассмотрела в течении часа это представление, в нарушение всех норм, приставы и полиция, без вручения решения суда директору СК, опечатали дворец и не пустили туда артистов и зрителей.

Разин утверждает, что обращался к зам. пред. правительства Алтайского края Денису Губину с просьбой помочь людям. Но тот якобы сказал, что ничем помочь не может.

Андрей Разин,

музыкальный продюсер:

Я созвонился с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Меняйло Сергеем Ивановичем и попросил его разобраться с этой ситуацией. Прошу представителя президента по Сибирскому федеральному округу помочь перенести, до выяснения эти концерты на 20 и 21 сентября. Прошу людей билеты не сдавать. Меняйло заверил меня, что поможет. Я его слову офицера верю.

Надо сказать, что выпады Разина не остались незамеченными. Ресурс «Версия» нашел в соцсетях высказывания комментаторов, которые предполагали, что будто бы Разин сам решил людей «кинуть на деньги» и даже специально отменил концерт. Но сама же «Версия», которая эти комментарии приводит (на страничке Разина в Instagram мы их не обнаружили), считает эти предположения несостоятельными.

В то же время представитель спорткомплекса «Темп» подчеркнул в разговоре с корреспондентом Barnaul22, что спортивный клуб продолжает работать, а концерты «Дискотеки» просто перенесены на более позднее время, и билеты, купленные на июньские шоу, будут действовать в сентябре.

Обновлено 17:42

Гендиректор спорткомплекса «Темп» Павел Николаев прислал Андрею Разину ответ (опубликован в Instagram Разина), что 22 июня, в день, когда был запланирован концерт, он получил исполнительный лист о запрете проводить массовые мероприятия в спорткомплексе до устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности.

«Считаем решение суда необоснованным и планируем его оспорить, так как угрозы жизни и здоровью людей, находящихся в СК, нет, что подтверждается Декларацией пожарной безопасности», — написал гендиректор СК «Темп» Павел Николаев.

Николаев приводит номер декларации и дату ее регистрации (31 мая 2019 года). Он также говорит, что не мог оспорить решение суда (не было времени) и из-за отсутствия вины спорткомплекса просит перенести концерт «Дискотека Союз 30 лет вместе» на 20 и 21 сентября.