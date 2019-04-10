Организатор заказного убийства в Новосибирске 11 лет скрывался на Алтае

В Новосибирск доставили задержанного на Алтае мужчину, которого подозревают в организации заказного убийства родственницы в декабре 2007 года. Как сообщает Следственный комитет, оперативникам только в марте 2019 года удалось установить людей, причастных к убийству. Заказчик долгое время скрывался в Республике Алтай.

Утром в 21 декабря 2007 года в Новосибирске в подъезде дома по улице Дачной нашли женщину с ножевым ранением в сердце. Потерпевшую доставили в больницу, где она вскоре умерла. Было возбуждено уголовное дело, однако на подозреваемых долгое время не удавалось выйти.

Лишь через 11 лет правоохранители обнаружили связь с убийством одного из родственников покойной. По версии следствия, тот хотел завладеть квартирой женщины.

Подозреваемый, как рассказывают в СКР, предложил своему знакомому 400 тыс. рублей за убийство родственницы. Знакомый нашел еще двух человек, с которыми и спланировал убийство.

Злоумышленники следили за жертвой, выясняя маршруты ее передвижения. 21 декабря 2007 года один из этой троицы нанес женщине два удара ножом в область сердца в подъезде ее дома. Двое других в это время были на улице и следили за обстановкой.

Непосредственный убийца, как оказалось, умер в 2016 году от болезни. Его двух подельников поймали в марте 2019 года в Новосибирске, тогда же из Горного Алтая доставили задержанного родственника жертвы, которого подозревают в организации этого преступления.