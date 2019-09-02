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Отстраненный от игр в «Что? Где? Когда?» магистр может вернуться в программу

Знаток Александр Друзь, отстраненный от участия в телеигре «Что? Где? Когда?», может вернуться, заявил ТАСС гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Знатоки Александр Друзь и Виктор Сиднев на передаче "Кто хочет стать миллионером?".
Знатоки Александр Друзь и Виктор Сиднев на передаче "Кто хочет стать миллионером?".
Скан видеозаписи в YouTube.

Но при условии — он должен объясниться со зрителями.

История скандала

В феврале Первый канал и производители программ «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?» решили отстранить на неопределенный срок главреда шоу Илью Бера и знатока Александра Друзя от участия в передачах в связи с заявлениями о подкупе.

Бер на своей странице в LiveJournal заявил, что Друзь предложил ему «сдать» вопросы накануне игры, в которой он должен был принять участие, и, в случае выигрыша — 3 млн рублей — поделиться частью призовой суммы. К своему посту Бер прикрепил записи телефонных разговоров с Друзем.

Знаток опроверг эту информацию и в ответ обвинил Бера в том, что тот сам предложил заранее предоставить вопросы к викторине за часть призовой суммы.

&quot;Что? Где? Когда?&quot;.
«Что? Где? Когда?».
открытые источники

Раскаяние

В конце мая на заседании правления Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», вице-президентом которой Друзь по-прежнему остается, он принес извинения за сложившуюся вокруг программы «Кто хочет стать миллионером?» ситуацию.

Однако бывший главред игры «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер, обвинивший Александра Друзя в жульничестве, не поверил в его раскаяние. И сообщил об этом на своей странице в Facebook.

«Мне эти извинения кажутся неискренними. Формально в них даже нет признания факта жульнической игры, хотя, насколько я знаю, он во время заседания и обсуждений ничего из изложенного мной не отрицал и не пытался снова сделать вид, что это я его спровоцировал», — заявил Бер.

Он также добавил, что рад расформированию комиссии по этике, которую ранее возглавлял Друзь.

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