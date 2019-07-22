Под лавиной в Горном Алтае погиб турист

21 июля в районе Северо-Чуйского хребта в Республике Алтай погиб турист. Еще один получил травмы, об этом сообщил сайт ГУ МЧС по Республике Алтай.

Туристическая группа «Романтик» Алтайского краевого центра детского отдыха и туризма «Алтай», состоящая из восьми человек (все взрослые), проходила пеший маршрут шестого класса сложности. Он начался 6 июля в поселке Бельтир и закончится 31 июля в поселке Чибит.

При спуске с вершины ДВС 21 июля двое туристов попали под лавину. Группа освободила одного из них — он получил травмы, вывих руки и предположительно перелом ребер. В 11.20 по московскому времени туристы извлекли из-под лавины тело погибшего мужчины 1957 года рождения.

Пострадавший и тело погибшего доставлены в Горно-Алтайск на вертолеле Авиалесохраны, арендуемым центром медицины катастроф Республики Алтай для санитарных рейсов. Борт вылетел в Усть-Коксинский район, попутно забрал спасателей с сезонного поста и доставил месту происшествия.

Спасатели погрузили в вертолет пострадавшего, его вещи, сопровождающего и тело погибшего туриста. Затем спасателей снова высадили в районе сезонного поста, а туристов доставили в Горно-Алтайск. Пострадавший госпитализирован в республиканскую больницу. Оставшиеся члены группы самостоятельно спускаются с вершины.