Подозреваемых в изнасиловании россиянки суд Барселоны выпустил на свободу

Мужчины вышли на свободу на время проведения следствия. У них изъяли паспорта и обязали раз в неделю отмечаться в суде. Мужчинам также запрещено покидать страну.

К настоящему моменту еще не получены данные медицинских экспертиз жертвы и самих подозреваемых.

Пока предполагаемым преступникам предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы, мужчинам — в изнасиловании, а женщине — в нанесении травм. Один человек объявлен в розыск, пишет polit.ru.

Ранее сообщалось, что спящую на скамейке у автовокзала россиянку изнасиловали на пустыре в Барселоне. Девушка сообщила, что очнулась уже после изнасилования. К преступлению могут быть причастны граждане Румынии.