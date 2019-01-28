Похищение «Крыма»: на глазах у посетителей парень выкрал дорогую картину из Третьяковской галереи

Из зала Третьяковской галереи 27 января в 18.00 была похищена картина «Ай-Петри. Крым» дореволюционного художника Архипа Куинджи. Это настоящее ЧП: картина дорогостоящая и, по данным СМИ, хищение произошло на глазах у многочисленных посетителей — люди просто не поняли, что происходит, когда неизвестный мужчина вынимал полотно из рамы.

Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи. Затем достал его из рамы и удалился, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в Третьяковской галерее.

«Ни сотрудники музея, ни зрители не поняли, что произошло, поэтому поиски пропавшей картины начались лишь через несколько минут», — сказал источник.

Сотрудники полиции узнали о хищении картины Куинджи случайно, информирует «Эхо Москвы». Полиция приехала в Третьяковку по вызову из-за кражи шубы из гардероба. Полицейские стали просматривать записи с камер видеонаблюдения и увидели, как неизвестные сняли со стены полотно Куинджи и вынесли его.

Впрочем, официальное сообщение Третьяковской галереи выглядит так.

Полиция и следственные органы незамедлительно приступили к расследованию. В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, собираются свидетельские показания. Предпринимаются все возможные усилия для возвращения работы. В момент кражи охрана музея, осуществляемая силами Росгвардии и службой безопасности Третьяковской галереи, работала в штатном режиме.

Поначалу было неизвестно, покинуло ли полотно галерею, полиция обыскивала на выходе всех посетителей, пишет РБК со ссылкой на очевидцев.

Чуть позже в полиции все же поняли, что полотно вынесено. Сейчас полиция разыскивает"Мерседес", на котором, предположительно, скрылся мужчина с картиной. Опубликованы и приметы предполагаемого похитителя. Из описываемого портрета ясно, что это был молодой человек лет 20−25.

На картине «Ай-Петри. Крым» изображен горный пейзаж с одной из самых известных достопримечательностей Крыма. Полотно создавалось в 1898—1908 годах, в Москву привезено из Русского музея в Санкт-Петербурге.

Стоимость картины — от 200 тыс. долларов до 1 млн долларов. Комментаторы на страничке Третьяковки в соцсети ВКонтакте недоумевают.