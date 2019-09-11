«Показывал приятелю полет утки»: алтайский депутат опроверг обвинения в браконьерстве

Каменский депутат Евгений Найден не стрелял уток и считает, что его обвинения в браконьерстве являются «заказом» от бывшего главы Камня-на-Оби. Свою версию заядлый охотник рассказал «Банкфаксу».

До открытия охоты Найден приобрел в каменском охотхозяйстве лицензию на отстрел дикой птицы и 31 августа отправился на охоту вместе со своим товарищем. Несколько уток они отстрелили в разрешенном месте, после чего компанию задержал руководитель охотничьего хозяйства «Гоноховское» Николай Умаров.

Найден уверяет, что придраться тогда было не к чему. Позже Умаров устроил за депутатом слежку. Найден объясняет это «заказом» со стороны команды бывшего главы Камня-на-Оби Валерия Горожанкина. 1 сентября депутат отправился на озеро, где охота запрещена, и прекрасно об этом знал.

«Поэтому даже ружья не взял с собой. Со мной в лодке был мой товарищ, который ружье прихватил, но подчеркну, что никто из него в уток на озере не стрелял. Мы отправились рано утром, чтобы мой друг, который был там впервые, просто увидел полет утки, и оценил красоту окрестностей. Никакого умысла на отстрел у нас не было», — говорит он.

Потом Найден увидел у оставшейся на берегу компании автомобиль «Нива» и позвонил приятелям. Те сообщили, что к ним подъехал Умаров и выясняет, что они делают на этих угодьях. Евгений Найден решил вернуться на берег, чтобы разобраться в ситуации, а друга с его ружьем высадил на временной стоянке.

Депутат попытался объяснить, что они катались на лодке, не собираясь охотиться, но тот не поверил и отправил моторку за оставшимся на озере товарищем Найдена. Так как при нем было ружье, Умаров сообщил о задержании охотинспектору и сотрудникам Росгвардии, которые прибыли на место.

«Я им сразу предъявил лицензию на охоту, никакой дичи при нас не было, единственное, что у друга было с собой ружье, но ведь мы из него не стреляли, поэтому никаких нарушений с нашей стороны не было. Они же начали настаивать, кричать, в итоге решили оформить протокол на моего товарища. Я как гостеприимный хозяин решил, что в таком случае отвечать стоит мне, и в отношении меня тоже составили протокол», — пояснил Найден.

Он уверен, что инспекторы «просто выполняют поручение наших недоброжелателей, которые в очередной раз пытаются вставлять палки в колеса, если не моему отцу и брату, так теперь мне».

В итоге депутату выпишут штраф в тысячу рублей.

Евгений Найден — сын бывшего главы Каменского района Федора Найдена. Брат Евгения — Алексей — депутат АКЗС.