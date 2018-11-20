Полиция пресекла контрабанду леса из Алтайского края на 500 млн рублей

В ноябре 2017 года полицейские вместе с сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю и Сибирским таможенным управлением установили, что одна из компаний перевозит лес через государственную границу и таможенную границу Таможенного союза с нарушением законодательства России, пишет УТ МВД России по СФО.
Установлено, что фигуранты организовали отправку в Среднюю Азию железнодорожным транспортом по фиктивным международным контрактам более 70 тысяч кубометров российского леса общей стоимостью свыше 500 млн рублей, — отмечает Ирина Волк.
Кроме того, злоумышленники уклонились от обязанностей по возвращению в Россию денег за экспортированные лесоматериалы на сумму около 300 млн рублей.
В отношении руководителя фирмы — 42-летней жительницы Алтайского края и ее сообщника возбудили уголовные дела, которые направили в суд.