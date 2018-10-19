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Полицейские задержали мошенников, которые обманули больше 30 барнаульцев

Полицейские задержали четырех подозреваемых в мошенничестве на территории Алтайского края и других регионов России, сообщает ГУ МВД России по краю.

Задержание преступника.
Задержание преступника.
22.мвд.рф

По предварительной информации, в январе на телефон в 84-летней горожанки позвонил неизвестный. Он представился именем внука и сказал, что попал в беду. Затем злоумышленник передал телефон мужчине, который сообщил, что он полицейский.

Чтобы родственник избежал ответственности, незнакомец просил отправить с курьером 20 тысяч рублей. Пожилая женщина не поверила звонившим и обратилась в полицию.

Вскоре полицейские вышли на след подозреваемых. Задержали двух жителей Новосибирской области и двух человек из Алтайского края. Их подозревают в совершении более тридцати фактов мошенничества в Барнауле.

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