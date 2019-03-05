После ДТП на Алтае с обрыва слетели КамАЗ и Toyota

В Шебалинском районе 4 марта после ДТП с обрыва съехали автомобиль Toyota и КамАЗ. В аварии пострадал один человек, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

ДТП произошло около 15:30 часов на 1 километре дороги «Черга— Беш-Озек — Усть-Кан — Талда — Карагай — граница Казахстана».

Предварительно установлено, что 38-летний житель Шебалинского района управлял автомобилем Toyota Corolla. При проезде узкого участка дороги он не выполнил требование знака и столкнулся с движущимся во встречном направлении КамАЗом-5511. За рулем грузовика был 33-летний житель села Майма.

ДТП в Республике Алтай 4 марта. Пресс-служба МВД по Республике Алтай.

В результате аварии в районную больницу госпитализировали пассажира Toyota. Пострадавший — житель Шебалинского района 1977 года рождения.

Известно, что водитель КамАЗа был трезв, а у водителя иномарки были признаки алкогольного опьянения. Полицейские проводят административное расследование.