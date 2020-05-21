После похорон в российском регионе заразились COVID-19 155 человек

1 мая в ауле Бжедугхабль прошли похороны, на которых присутствовали более 500 человек.
После похорон одного человека госпитализировали с подозрением на коронавирус. К 20 мая COVID-19 был выявлен уже у 155 жителей района, пишет polit.ru.
Главный санитарный врач республики Сергей Завгородний сообщил, что для локализации очага коронавируса в Красногвардейском районе было ограничено передвижение между населенными пунктами, началась дезинфекция общественных мест, было введено обязательное ношение масок и перчаток.
Ранее сообщалось, что в Ракитянском районе Белгородской области после посещения парикмахерской 23 человека заразились коронавирусной инфекцией.
Все заразившиеся находятся под медицинским наблюдением дома. Заболевание у них протекает бессимптомно.
Еще у 25 человек, которые контактировали с парикмахером, тест на COVID-19 показал отрицательный результат, они тоже соблюдают режим самоизоляции под медицинским наблюдением.
Сам парикмахер сейчас лечится в белгородской больнице.