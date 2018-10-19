После похоронных венков в редакцию «Новой» подбросили отрезанную баранью голову

Содержание «послания» — «Главному редактору „Новой газеты“ с приветом Вам и Короткову» (один из журналистов издания, — прим.ред.). 17 октября туда же был доставлен похоронный венок с надписью «Денис Коротков — предатель Родины». Журналиста обвинили в том, что он якобы разгласил персональные данные российских летчиков в Сирии и поэтому поставил их жизни под угрозу. В редакции называют это утверждение ложью.

«Доброжелатели» второй день подряд посылают угрозы в адрес журналистов @novaya_gazeta https://t.co/GaBqxT8s14 @mvd_official , @Genproc , мы требуем расследовать факты угроз и наказать виновных pic.twitter.com/nMN0eJ6KcO

В связи с произошедшим коллектив редакции сделал заявление.

Клевета в наши времена — опасное оружие. Клевета и фейки приводят к войнам, убийствам и нападениям на общественных деятелей и журналистов.

Люди, которые развязали в соцсетях кампанию против «Новой газеты» и ее журналистов, прекрасно понимают, к чему приводят все эти буквы в атмосфере истерики и ненависти, которая достигла в России запредельных высот.

Особенно отвратительно, когда в основании «волны народного возмущения» — откровенная ложь.

Утверждения о том, что «Новая газета» якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности, — просто фейк. У нас вообще не было публикаций на эту тему — ни в газете, ни на сайте.

Но эта ложь, многократно усиленная троллями и комментариями неких «лидеров общественного мнения», которых либо купили, либо используют втемную, реально представляет опасность для журналистов.

В интернете распространяются призывы к физической расправе над журналистами, к редакции подкидываются зловещие «подарки», символизирующие смерть конкретных людей.

Терпеть подобное мы не намерены, тем более что отлично представляем, откуда исходит угроза.

У нас есть только два оружия: публичность — и потому мы продолжаем свою работу; и — закон. МВД и другие правоохранительные органы обязаны сделать все, чтобы закон нас защитил.

Мы требуем расследовать факты угроз и наказать виновных.