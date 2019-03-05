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Происшествия

После схода снежной лавины пострадал автомобиль мэра Якутска

Служебный автомобиль мэра Якутска Сарданы Авксентьевой придавило упавшим с крыши снегом — у Toyota Camry повреждена крыша и разбито заднее стекло.

Расчистка снега.
Расчистка снега.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Пушкина, 12. В результате падения снежной глыбы из людей никто не пострадал.

«Машине причинен ущерб, стоимость которого устанавливается. В настоящее время автомобиль находится на ремонте, он был застрахован по КАСКО», — отчиталась пресс-служба мэрии.

Сардана Авксентьева сейчас находится в отпуске. Незадолго до инцидента исполняющий обязанности главы города Владимир Федоров поручил управам и управляющим компаниям усилить работу по очистке крыш многоквартирных домов от снега, которого в этом году выпало больше нормы, пишет znak.com.

«Безопасность людей, сохранность их имущества — прямая обязанность управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь мэра Алексей Толстяков сообщил местным СМИ, что Toyota Camry после ремонта будет эксплуатироваться дальше, списывать или продавать ее чиновники не планируют.

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