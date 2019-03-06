Поставщики животных изложили Путину свою версию появления «китовой тюрьмы»

Представители двух компаний, которые занимались незаконным выловом косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьме» в Приморье, написали обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они указали, что вели добычу животных по заказу иностранных компаний.

«Контракты на поставку животных за рубеж предоставлялись в государственные органы на стадии утверждения планов работ. По контрактам уже получены денежные средства, и животных с нетерпением ожидают в океанариумах, где для них созданы еще более комфортные условия», — говорится в письме директора ООО «Афалина» Алексея Решетова к главе государства, сообщает «Интерфакс».

Принятие решения о передаче животных государству может нанести ущерб казне РФ в сотни миллионов долларов США.

Иностранные океанариумы могут предъявит иски, поскольку уже внесли предварительную плату за млекопитающих. В случае если контракт на поставку животных будет исполнен, внешнеторговый баланс страны пополнится $15 млн, отмечают в компаниях, пишет bfm.ru.

Генпрокуратура РФ ранее признала выдачу Росрыболовством разрешения на вылов 12 косаток и 90 белух незаконной и направила предостережение о недопустимости нарушений закона.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы и поместили их в вольеры в бухте Средняя возле Находки в Приморье, которую прозвали «китовой тюрьмой». Позднее выяснилось, что морские животные были выловлены с многочисленными нарушениями закона.

Ранее сообщалось, что сын выдающегося океанографа Жака-Ива Кусто — известный исследователь океанов и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто — и его коллеги-ученые попросили президента РФ выпустить в природу косаток и белух, которых держат в «китовой тюрьме» в бухте под Находкой. К обращению присоединились известные голливудские актеры Памела Андерсон, Леонардо ди Каприо.

Под патронажем президента находится программа «Белуха — Белый кит».