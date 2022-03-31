Потерпевшие требуют 5 млн рублей от обвиняемого в смертельной потасовке в бийском баре

Следком закончил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Бийска, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Скриншот видео с камеры в баре

Речь идет о потасовке в одном из баров, которая произошла вечером 21 января.

Обвиняемый мужчина, по данным СМИ он известный в наукограде тренер по боксу, нанес два удара в область головы 29-летнего посетителя, бывшего сотрудника ОМОНа Росгвардии.

Мужчина упал и ударился о кафельный пол, потом поднялся и получил еще один удар в голову.

Через несколько дней потерпевший скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы в виде перелома костей свода и основания черепа.

«В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал частично, утверждая, что ударов не наносил, а лишь отталкивал оппонента руками», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователи нашли доказательства опровергающие его версию и передали дело в суд.

Потерпевшая сторона заявила к обвиняемому гражданский иск на сумму более 5 млн рублей.

Ранее СМИ сообщили, что умершего после драки в баре «уволили из органов задним числом».