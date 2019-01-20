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Происшествия
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Появилось видео драки водителей после ДТП в Барнауле

На youtube-канале «Инцидент Барнаул» появилось видео, на котором зафиксирована резонансная драка с участием водителей и пассажиров автомобилей, попавших накануне в ДТП.

Водители подрались после ДТП в Барнауле.
Водители подрались после ДТП в Барнауле.
vk.com/incident22

Очевидец Александр сообщил, что водитель такси «Яндекс» на автомобиле «Лада» спровоцировал ДТП с участием «Тойоты Калдины». Очевидец предполагает, что водитель и пассажир такси были в состоянии опьянения.

После этого началась драка — на кадрах видно, что сначала досталось пассажиру такси, а потом водителю — против него применили подсечку. Мужчина упал и отключился, крови не было, уточняет очевидец.

Александр,
очевидец ДТП:

Таксист предлагал откупиться на месте: «Денег нет, заберите машину и уладим вопросы без ДПС.»

После приезда ДПС водителя такси забрали в отделение. Хозяин автомобиля, который сдал его в аренду таксисту, приехал, но автомобиль забрать уже не смог. Машину увезли на эвакуаторе.

ДТП произошло вечером 19 января напротив дома по ул. Малахова, 83, рядом с ТРЦ «Весна». Первоначально очевидцы сообщили, что водитель такси получил удар в голову и ударился головой об асфальт.

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