Правительственный час: вице-премьер Сахалина подрался в кафе

Заместителя главы правительства Сахалинской области Кирилла Подберезного отправили в отставку из-за драки в кафе Южно-Сахалинска.

Решение об отставке Подберезного принял врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В сообщении пресс-центра правительства региона об отставке Подберезного указывается, что «ранее он стал участником инцидента в одном из кафе города».

«Считаю, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества», — прокомментировал ситуацию глава региона Валерий Лимаренко.

Кирилл Подберезный назначили заместителем председателя областного правительства 23 апреля.

В ночь на 20 июля в кафе «Сохо» в Южно-Сахалинске произошла драка, пишет «Росбалт». Участников драки разняли присутствовавшие в заведении.