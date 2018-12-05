Представителей администрации Бийска привлекут к ответственности за обрушение потолка на ребенка

Следственный комитет РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по признакам халатности, допущенной должностными лицами администрации Бийска. В квартире, где на ребенка обрушился потолок, должны были провести капитальный ремонт кровли, однако этого не сделали.