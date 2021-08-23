Преступная группа гаишников набрала взяток на миллиард рублей

Возбуждено уголовное дело против бывшего начальника, его заместителя и пятерых инспекторов межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД МВД по республике Башкортостан о создании преступного сообщества, сообщает пресс-служба республиканского управления СКР.

По версии следствия, с 2016 года гаишники за денежное вознаграждение выдавали водительские удостоверения без фактической сдачи экзаменов.

Инспекторы принимали теоретическую часть экзамена без проверки знаний правил дорожного движения (ПДД), практических навыков вождения на автодроме и в городе без их проверки.

Сумма взятки за каждое удостоверение варьировалась от 14 до 40 тыс. рублей, в зависимости от категории автомобиля, пишет Lenta.ru.

Им вменяется не менее 33 преступных эпизодов.

За 6 лет гаишники получили от 400 водителей взяток на миллиард рублей. У подозреваемых обнаружено имущество общей стоимостью 40 млн рублей, приобретенное на нелегальные доходы, отмечает Telegram-канал Mash.

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