Прибывшие на вызов санитары из психбригады избили девушку в лифте

Следственные органы Ярославской области начали проверку после появления в соцсетях и СМИ информации об избиении девушки в лифте сотрудниками психиатрической бригады, которые прибыли на вызов в жилой дом, сообщает региональное управление СК РФ.

«В средствах массовой информации было опубликовано видео, из содержания которого следует, что сотрудники ярославского областного психиатрического диспансера, прибывшие на вызов, избили пациентку. <…> Следствием будут проверены все факты, изложенные в опубликованном материале, и дана правовая оценка действиям сотрудников медицинского учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Видео с камеры наблюдения выложили в паблике «Свободный Ярославль». Санитары затолкнули кричавшую женщину с завязанными за спиной руками в лифт, а когда дверь закрылась, и она стала упираться в стену ногами.

Тогда один из них стал резко бить ее в живот, а другой с силой несколько раз ударил по голове, пишет polit.ru.

Проверку по сообщениям СМИ об избиении пациентки также организовала прокуратура региона. Ситуация поставлена прокурором Ярославской области Дмитрием Поповым на контроль.